Известную телеведущую Катю Осадчую и Певицу Тину Кароль показали без макияжа
Неожиданными кадрами кадрами поделись журналисты программы "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE.
Звезды обычно сияют на экранах, восхищая своим видом. Однако в повседневной жизни без сценического грима они часто выглядят совсем по-другому.
В этот раз в объективы папарацци попали певица Тина Кароль и телеведущая Катя Осадчая.
Так, Кароль засняли в очереди за кофе в столичном парке имени Тараса Шевченко.
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Звезда была без макияжа с неряшливо собранными волосами. В таком виде узнать ее смогли не все.
Отведав бодрящего напитка со своими помощниками, Кароль села в автомобиль марки Range Rover, примерной стоимостью 3 миллиона гривен, и быстро уехала по делам.
Также журналисты показали, как выглядит в обычной жизни Катя Осадчая, которая недавно публично заявила, что ждет третьего ребенка.
Телеведущая попала в объектив в одежде оверзайз, ботинках Gucci, стоящих около 200 долларов за пару. В руках певица держала сумку-шопер от Dior с персонализированной вышивкой стоимостью более 3000 долларов.
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