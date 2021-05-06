Знаменитая певица Тина Кароль рассказала, почему коллеги считают ее человек со сложным характером

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль пришла на интервью к известному радиоведущему Славе Демину и дала небольшое интервью, в котором ответила на 29 вопросов. Так, в самом начале звезда устроила "сцену ревности" Славе из-за пустой кружки на кухне, а потом они отправились в студию, где певица отвечала на вопросы.

Так, среди прочего Демин спросил: "Многие из шоу-бизнесовой тусовки называют тебя неистово-сложным человеком. В чем твоя сложность?". "Сложность в том, что мы никогда не общались. Ну да, какая сложность?", - ответила Тина. Слава не угомонился и дальше спросил: "А как относишься к фразе: будь проще – и к тебе потянутся люди?". "Абсолютно отлично, так и считаю", - парировала певица.

Также ведущий спросил, как Кароль могла бы сама описать себя – характер, привычки, поведение. "Системность, сконцентрированность. Я недавно на самом деле поняла, что отличает меня от, там собеседника, или там, что нравится или как я могу дополнить собой то или иное пространство – я могу преобразовать. Вот есть там что-то – я могу его преобразовать, я могу сделать его реально красивым, интересным, выйти за рамки виденья, что вот там так учили, или так надо, или так можно. А можно еще как-то, выйти за поля осознания", - ответила Тина.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".