Известный украинский телеведущий и муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов, похвастался семейным фото

Звезды вместе с 4-летним сыном Иваном сейчас вместе находятся в Турции, откуда делятся яркими моментами своего времяпрепровождения, передает Politeka.net.

На новом фото Горбунов показал нежные объятия с Осадчей на яхте. Они запечатлены в белых футболках и солнцезащитных очках.

«Спасибо тебе, любимая, за чудо», - написал телеведущий, поздравляя супругу с Днем матери.

«Поздравляем вас», «Желаю вам хорошенькую девочку», «Класс! Счастья вам», «Очень красивые, люблю вас», «Чета на отдыхе», «Юрий, поздравляю вас с Катей! Пусть ваша семья всегда будет счастливой», «Это чудо двоих! Поздравляю», - пишут в комментариях.

Как известно, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. Вместе они воспитывают сына Ивана, сейчас мальчику уже четыре года. И хотя супруги публикуют фото с ребенком в соцсетях, однако ег лицо не показывают.

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А недавно Осадчая призналась, что снова ждет ребенка. На вопрос Оли Поляковой во время интервью в эфире программы «Светская жизнь» Катя ответила: «Да, мы с Юрой ждем пополнения».

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