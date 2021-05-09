Шоумен Юрій Горбунов у свої 50 готується вдруге стати батьком. Ще одного спадкоємця або спадкоємицю йому подарує дружина Катя Осадча
Зараз пара разом зі своїм старшим сином Іваном відпочивають у Туреччині. Горбунов активно ділиться кадрами сімейної ідилії, розбурхуючи уяву казковими пейзажами та неймовірними розвагами.
На новому фото, яке Юрій опублікував у себе в Instagram, його дружина і чотирирічний син закарбовані під час прогулянки на яхті, передає Politeka.net. Осадча в купальнику, приховавши вагітний животик під білою сорочкою, сиділа на диванчику, а син схилився над нею, щоб поцілувати.
Зворушливий момент, що потрапив на камеру, якнайкраще описав емоції Юрія, який вирішив привітати кохану з Днем Матері, що відзначається в цьому році 9 травня.
"Нашу найкращу в світі маму ми з Івасиком вітаємо з Днем Матері! Ти чудова! Ми тебе любимо! І чекаємо поповнення нашої сім'ї! 😇😇😇❤️❤️❤️ # День матері", - Щасливий Горбунов звернувся до дружини.
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Фото моментально отримало безліч "лайків". Не пройшла повз навіть співачка Настя Каменських, яка поставила "сердечко".
"Як мило😍 зі святом! 🌺 🌺 🌺 ", - прокоментував один із користувачів.
Раніше ми розповідали, що Осадча, виставивши фото без макіяжу, пересварила українців. У коментарях до посту одна з підписників невтішно відгукнулася про зовнішність ведучої.
"Ну дуууже страшна, без мейка. Просто, незвично дуууже. Немає більше слів. Це страх. Добре, що є макіяж, що приховує це все на екрані", - написала вона.
Катю тут же стали захищати її шанувальниці:
"Ось що в голові у людини, яка таке пише..."; "Зовнішня краса це всього лише обгортка, а головне, що міститься всередині"; "Чому ви судите красу Катерини за своїми комплексами? Вона б вам такого не написала".
Нагадаємо, що вагітна Осадча припинила приховувати живіт, показавши фігуру в рожевій сукні: "Катя знову цвіте"