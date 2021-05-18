Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов продовжує хвалитися фотографіями з відпочинку в Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Горбунов разом зі своєю зірковою дружиною Катею Осадчою і маленьким сином провів відпустку в Туреччині. Сім'я насолоджувалася морськими прогулянками на яхті, ходила в гори і насолоджувалася неймовірно красивою природою.

Судячи зі свіжих фото в Instagram, встигла парочка побувати в місцевих музеях. Горбунов показав вражаючу фігуру в одному з музеїв, поруч з якою він перетворився на маленького чоловічка. Мабуть, Осадча фотографувала чоловіка зверху, поки він позував біля величезного червоного скорпіона. На фото все виглядало так, як ніби Горбунова зменшили за допомогою комп'ютерної графіки.

"Скорпіони і Діви завжди знаходили спільну мову!",- підписав фото телеведучий.

У коментарях йому залишили кілька відгуків.

"Діви з усіма знайдуть спільну мову!", "Це Туреччина?", "Нічого собі", "ось це розмір", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов засвітився в компанії нового "друга" – робота, зробленого із заліза. Він сперся на статую і впевнено дивився вдалину.

"Залізні люди", - підписав фото шоумен.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов показав ще одне досягнення в шлюбі з Осадчою: "тепер маєш корону".

Як повідомляла Politeka, Горбунов посадив чотирирічного сина за кермо, вразивши кадрами: "тату, не заважай!".

Також Politeka писала, що Горбунов спантеличив сімейним фото з Осадчою і сином, на якому їх вже не троє: "а де...".