Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов продолжает хвастаться фотографиями с отдыха в Турции

Как сообщает Politeka.net, недавно Горбунов вместе со своей звездной женой Катей Осадчей и маленьким сыном провел отпуск в Турции. Семья наслаждалась морскими прогулками на яхте, ходила в горы и наслаждалась невероятно красивой природой.

Судя по свежим фото в Инстаграм, успела парочка побывать в местных музеях. Горбунов показал впечатляющую фигуру в одном из музеев, рядом с которой он превратился в маленького человечка. Видимо, Осадчая фотографировала мужа сверху, пока он позировал возле огромного красного скорпиона. На фото все выглядело так, как будто Горбунова уменьшили при помощи компьютерной графики.

«Скорпионы и Девы всегда находили общий язык!», - подписал фото телеведущий.

В комментариях ему оставили несколько отзывов.

«Девы со всеми найдут общий язык!», «Это Турция?», «Ничего себе», «Вот это размерчик», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов засветился в компании нового «друга» – робота, сделанного из железа. Он облокотился на статую и уверенно смотрел вдаль.

«Железные люди», - подписал фото шоумен.

Напомним, что Юрий Горбунов показал еще одно достижение в браке с Осадчей: "Теперь имеешь корону".

Как сообщала Politeka, Горбунов усадил четырехлетнего сына за руль, поразив кадрами: "Папа, не мешай!".

Также Politeka писала, что Горбунов озадачил семейным фото с Осадчей и сыном, на котором их уже не трое: "А где...".