Популярний український телеведучий і чоловік телеведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов, похвалився новим досягненням
Катя Осадча і Юрій Горбунов живе під Києвом, в котеджному містечку"Сонячна долина". Зірки часто діляться яскравими моментами свого проведення часу вдома, передає Politeka.net.
На новому фото Горбунов показав себе у власному фруктовому саду. Телеведучих похвалився деревами в цвіту.
"Коли сам садив, доглядав, поливав - тепер маєш корону на голові!!",- написав телеведучий, позуючи на тлі квітучого рожевим дерева.
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Як відомо, Юрій Горбунов і Катя Осадча одружилися в 2017 році. Разом вони виховують сина Івана, зараз хлопчикові вже чотири роки. У шлюбі з Осадчою Юрій Горбунов сповна реалізував себе, як справжній чоловік - посадив сад, побудував будинок і народили з Катею сина.
Фолловери залайкали публікацію шоумена і щедро засипали коментарями: "Не корона, а хвіст павича;)))", "Такій короні навіть Полякова позаздрить😅👍👍", "Ах, який хлопець!🔥", " Красиво, звичайно. Але, кого фотографували ? Себе або все-таки, квіти (якраз вони не різко)", "Дерен, а не Магнолія".
Як відомо, первістка Горбунова і Осадчої хрестив репер Потап (Олексій Потапенко). А нещодавно Осадча зізналася, що знову чекає дитину. Її вагітність розсекретила Оля Полякова.
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