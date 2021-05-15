Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав фото з Катериною Осадчою, на якому їх сім'я більше, ніж зазвичай

Як відомо, 15 травня відзначається Міжнародний день сім'ї. З цієї нагоди шоумен і актор вирішив поділитися в Instagram новим фото зі своїм сімейством. Про це пише Politeka.net.

На знімку Горбунов і його дружина Осадча відображені з їх 4-річним сином Іваном. Сімейство позує в центрі великого полотна різнобарвної тканини, а навколо них літає яскраве конфетті.

Всі троє одягнені в схожі наряди: білі сорочки, чорні штани і жилети. При цьому, Осадча і Горбунов сміються, а їх син виглядає більше зацікавленим в конфетті, ніж позуванні для фото.

Горбунов зазначив, що на цьому знімку їх вже не троє, а четверо, адже зараз його дружина чекає ще одну дитину.

"З Міжнародним Днем сім'ї! Сім'я це щастя! На фото нас вже четверо!" ,- написав ведучий.

Шанувальники пари тут же відреагували на пост.

"Милі", "Четверо! Відмінна новина і радість!", "За кольором яскравих клаптиків, у вас буде дівчинка, вітати!", "А де 5?", "А де ваш старший син?",- пишуть люди.

Відзначимо, що в коментарях мова йде про старшого сина Осадчої від першого шлюбу – Іллю. Ведуча вкрай рідко показує хлопця і майже нічого про нього не розповідає.

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