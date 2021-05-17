Відомий український телеведучий і актор, чоловік телеведучої Каті Осадчої, Юрій Горбунов, показав, як проводить час з сином

Ще у 2017 році телеведучі стали батьками сина, Івана, передає Politeka.net. Перед цим пара довго тримала в таємниці свої стосунки, а Катя приховувала кругленький живіт до тих пір, поки це вже стало неможливим.

Зараз щасливі батьки діляться кадрами спільного проведення часу з дитиною. Зокрема, Юрій Горбунов поділився фото в сторіс Instagram, де показує, як відпочиває з сином за кермом.

Телеведучий присів за кермо, а на коліна посадив маленького Івана, який склав руки на кермо, ніби намагався рулити.

"Тату, не заважай!",- підписав кадр Горбунов.

Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Зазначимо, що і раніше Юрій Горбунов показав, як його син сидить за кермом.

"Мій солодкий драйвер", - написав тоді телеведучий.

Нагадаємо, Катя Осадча не так давно оголосила, що стане мамою втретє. Відомо, що крім Івана, зірка-мати 18-річного Іллі Поліщука, якого вона народила в першому шлюбі.

Зазначимо, що в одному з інтерв'ю Катя і Юрій розповіли - до відносин вони були знайомі 10 років, але за цей період жодного разу разом не працювали. Обидва відчували один до одного дружню симпатію, але після того, як стали вести "Голос. Діти" все змінилося. У перервах між зйомками обидва зідзвонювалися і ходили на вечері, і в підсумку вони стали зустрічатися.

Нагадаємо, що Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов показав ще одне досягнення в шлюбі з Осадчою: "тепер маєш корону".

Також Politeka писала, що Горубнов засвітив вагітну Осадчу, схвилювавши шанувальників: "у вас точно буде дівчинка!».