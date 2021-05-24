Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал вечернюю традицию, связанную с маленьким сыном

Как пишет Politeka.net, совсем недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая признались, что ждут второго совместного ребенка. При этом, пара воспитывает старшего сына Кати от первого брака, а также общего сына Ивана. Несмотря на занятость, телеведущие стараются уделять много времени своему сыну.

На свежих фото Горбунов показал, как катается с ребенком на велосипедах. Как известно, пара живет за городом, поэтому телеведущему с сыном есть, где разгуляться. На фото парней сняли со спины. Пока что звезды не показывают общественности лицо своего сына.

«Буксировка согласно вечернего плана», - подписал снимок артист.

В комментариях ему оставили массу восторженных слов. Поклонников умилило фото.

«Как миленько», «Супер», «Класс. Вечерняя прогулка», «Красавцы супер», «Теперь еще дочку», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что недавно Юрий Горбунов вместе с женой и маленьким сыном провел отпуск в Турции. Семья наслаждалась морскими прогулками на яхте и походами по музеям. У себя в сети Горбунов поделился эффектным фото из музея.

Напомним, что Горбунов усадил четырехлетнего сына за руль, поразив кадрами: "Папа, не мешай!".

А еще Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».

Также Politeka сообщала, что Горбунов засветил беременную Осадчую в глубоком декольте, показав, как они проводят вечер пятницы: "Настоящий кавалер".