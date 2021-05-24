Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал вечернюю традицию, связанную с маленьким сыном
Как пишет Politeka.net, совсем недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая признались, что ждут второго совместного ребенка. При этом, пара воспитывает старшего сына Кати от первого брака, а также общего сына Ивана. Несмотря на занятость, телеведущие стараются уделять много времени своему сыну.
На свежих фото Горбунов показал, как катается с ребенком на велосипедах. Как известно, пара живет за городом, поэтому телеведущему с сыном есть, где разгуляться. На фото парней сняли со спины. Пока что звезды не показывают общественности лицо своего сына.
«Буксировка согласно вечернего плана», - подписал снимок артист.
В комментариях ему оставили массу восторженных слов. Поклонников умилило фото.
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«Как миленько», «Супер», «Класс. Вечерняя прогулка», «Красавцы супер», «Теперь еще дочку», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что недавно Юрий Горбунов вместе с женой и маленьким сыном провел отпуск в Турции. Семья наслаждалась морскими прогулками на яхте и походами по музеям. У себя в сети Горбунов поделился эффектным фото из музея.
Напомним, что Горбунов усадил четырехлетнего сына за руль, поразив кадрами: "Папа, не мешай!".
А еще Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».
Также Politeka сообщала, что Горбунов засветил беременную Осадчую в глубоком декольте, показав, как они проводят вечер пятницы: "Настоящий кавалер".