Відомий український телеведучий і актор, чоловік телеведучої Каті Осадчої, Юрій Горбунов, засвітився поруч з колегою, українським телеведучим Григорієм Решетником

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Горбунов опублікував фото, на якому позував з ведучим шоу «Холостяк». Обидва чоловіки були одягнені в смокінги і білосніжні сорочки, на яких були зав'язані метелики.

"Наша почесна, щорічна з Гришею місія - бути ведучими загальнонаціональної премії "Людина року"! Цього року Ювілейна -25! Вітаємо переможців!",- підписав фото Горбунов.

У коментарях 50-річному Горбунову і 37-річному Решетнику залишили кілька компліментів.

"Які красені", «Браво», «відмінний тандем», «Хороші хлопці, нічого не скажеш», "ви круті ведучі", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Юрій Горбунов є обличчям «1+1», а Григорій Решетник працює на «СТБ» і іноді на «Новому каналі». Обидва телеведучих є дуже затребуваними в Україні.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов, який незабаром знову стане батьком, показав, як проводить час зі своїм сином Іваном. Телеведучий присів за кермо, а на коліна посадив маленького сина, який намагався рулити автомобілем.

Нагадаємо, що Горбунов спантеличив сімейним фото з Осадчою і сином, на якому їх вже не троє: "а де...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов засвітив вагітну Осадчу в глибокому декольте, показавши, як вони проводять вечір п'ятниці: "справжній кавалер".

Також Politeka писала, що Горбунов під час відпочинку опинився поруч з величезним скорпіоном, кадри вражають: «Ось це розмірчик».