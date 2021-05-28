Известный украинский телеведущий, продюсер и судья талант-шоу Игорь Кондратюк восхитил появлением на публике с телеведущей Катей Осадчей

Игорь Кондратюк заработал всенародную любовь благодаря программе "Караоке на Майдане", которая выходила на телеэкранах 20 лет. За время ее существования в ней приняли участие многие современные звезды. Позже Кондратюк был в составе жюри песенного конкурса "Х-Фактор" и шоу «Україна має талант». Сейчас он ведет ток-шоу «Кондратюк в понедельник».

Как передает Politeka.net, новое фото шоумен показал на своей странице в Инстаграм.

«Ждем с Катей Осадчей показ Оксаны Караванской», - написал продюсер.

Кондратюк запечатлен в светлом кардигане поверх вышиванки. Беременная телеведущая для модного мероприятия нарядилась в белый пиджак с черными погонами, черный топ и брюки. Не обошлась в этот раз Осадчая и без своего излюбленного аксессуара – шляпки.

Фото восхитило пользователей Сети.

«Такие красивые», «Игорь, как всегда, молодой🔥Элексир молодости явно Вам Саша готовит», «Ухты», - пишут в комментариях.

Как известно, Игорь Кондратюк женат на Александре, скоторой познакомился благодаря работе. Пара воспитывает троих общих детей — сыновей Сергея и Данилу, а также дочь Полину.

Напомним, что легендарный Кондратюк из "Х-Фактора" и "Караоке на Майдане" борется с опасным недугом, съемки отменяются: "Держитесь!".

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая в платье-шторе впечатлила Андре Тана: «Любимая Катюша»

Также Politeka писала, что Кондратюк из «Х-Фактора» и «Караоке на Майдане» показал редкое фото взрослой дочки: «Вся в папу»