Известный украинский телеведущий, продюсер и судья талант-шоу Игорь Кондратюк восхитил появлением на публике с телеведущей Катей Осадчей
Игорь Кондратюк заработал всенародную любовь благодаря программе "Караоке на Майдане", которая выходила на телеэкранах 20 лет. За время ее существования в ней приняли участие многие современные звезды. Позже Кондратюк был в составе жюри песенного конкурса "Х-Фактор" и шоу «Україна має талант». Сейчас он ведет ток-шоу «Кондратюк в понедельник».
Как передает Politeka.net, новое фото шоумен показал на своей странице в Инстаграм.
«Ждем с Катей Осадчей показ Оксаны Караванской», - написал продюсер.
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Кондратюк запечатлен в светлом кардигане поверх вышиванки. Беременная телеведущая для модного мероприятия нарядилась в белый пиджак с черными погонами, черный топ и брюки. Не обошлась в этот раз Осадчая и без своего излюбленного аксессуара – шляпки.
Фото восхитило пользователей Сети.
«Такие красивые», «Игорь, как всегда, молодой🔥Элексир молодости явно Вам Саша готовит», «Ухты», - пишут в комментариях.
Как известно, Игорь Кондратюк женат на Александре, скоторой познакомился благодаря работе. Пара воспитывает троих общих детей — сыновей Сергея и Данилу, а также дочь Полину.
Напомним, что легендарный Кондратюк из "Х-Фактора" и "Караоке на Майдане" борется с опасным недугом, съемки отменяются: "Держитесь!".
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