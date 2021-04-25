Відомий український телеведучий, продюсер і суддя талант-шоу Ігор Кондратюк показав свою дорослу доньку

Як передає Politeka.net, Ігор Кондратюк заробив всенародне кохання завдяки програмі "Караоке на Майдані", яка виходила на телеекранах 20 років. За час її існування в ній взяли участь багато сучасних зірок. Пізніше Кондратюк був у складі журі пісенного конкурсу "Х-Фактор" і шоу "Україна має талант". Зараз він веде ток-шоу "Кондратюк у понеділок".

У телеведучого троє дітей - два сини і одна дочка. Своє особисте життя Кондратюк не звик афішувати, тому у нього в мережі важко знайти фотографії з сім'єю. Втім, на честь свята він зробив виняток, поділившись рідкісним знімком своєї дочки Поліни.

"Сьогодні-День Донечки! Бажаю моїй красуні-розумниці Поліні бути щасливою!",- підписав фото Кондратюк.

У коментарях його доньці залишили масу компліментів.

"Ваша дочка на вас дуже схожа", "чудова дівчинка, нехай доля буде хорошою", "дочка красуня, Татова радість... і копія", "прийміть привітання. Донечка це щастя, так мені кажуть мої батьки", "дуже красива!", "Вся в тата", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що легендарний Кондратюк з "Х-Фактора" і "Караоке на Майдані" бореться з небезпечною недугою, зйомки скасовуються: "Тримайтеся!".

Як повідомляла Politeka, "Україна має талант" повертається, що відомо на даний момент і коли прем'єра: "цього не може бути...".

Також Politeka писала, що Кондратюк, який покинув Україну, розкрив всі карти про те, куди він помчав: "знаходять за допомогою відеокамер і штрафують".