Украинский шоумен, продюсер и судья популярных проектов Игорь Кондратюк похвастался образовательными достижениями своей дочки Полины

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм гордый отец опубликовал фото золотой медали, с которой окончила школу девочка. Также шоумен показал свою золотую медаль.

«Дочка закончила Гимназию "Академия" с золотой медалью!!! Гордость меня распирает, боюсь взорваться. Справа - моя золотая медаль 1979 года. По окончании Каланчакской средней школы №1 в Херсонской области. Между этими медалями - 42 года!», - подписал фото ведущий.

В комментариях Кондратюку оставили массу положительных отзывов и поздравлений.

«Поздравляю, умница, вся в папу!», «Мои поздравления, Игорь Васильевич! Вот уж, «яблоко от яблоньки..», «Поздравляю Вас! Это гордость! Успехов доченьке в новом пути жизни!», «Молодец папа и доця», «Поздравляю вас с первой жизненной победой!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Игорь Кондратюк из Х-фактора показал редкое фото взрослой дочки: «Вся в папу».

Как сообщала Politeka, Кондратюк о внесении Киркорова в "черный список": "Превратился в ничто".

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