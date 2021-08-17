Популярная певица Вера Брежнева показала, кто в семье является ее копией
Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе. От предыдущих отношений у нее есть две дочки – Соня Войченко и Сара Киперман.
Свой новый пост Брежнева посвятила еще одному члену семьи.
«Вместе мы - стая. Наш член семьи Бишон Фризе Дейзи - копия хозяйки. Или хозяйка копия Дейзи) Я уверена, что так у большинства», - подписала она снимки, на которых запечатлена с белой пушистой собачкой.
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Отметим, такой же породы любимица Насти Каменских – Мими.
Фото Брежневой умилили пользователей Сети.
«Какая приятная атмосфера от фотографий. С - семья 😍», «Улыбки похожи)))», «Прекрасная», «Вы прекрасны», «Какие классные», «Вера, вы такая милая малышка», «Любит мамочку свою❤», «Милашество», «Какая же Вы красотка! Глаз не оторвать! Восхищаюсь с каждым годом всё больше», - пишут в комментариях.
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