Популярная певица Вера Брежнева показала, кто в семье является ее копией

Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе. От предыдущих отношений у нее есть две дочки – Соня Войченко и Сара Киперман.

Свой новый пост Брежнева посвятила еще одному члену семьи.

«Вместе мы - стая. Наш член семьи Бишон Фризе Дейзи - копия хозяйки. Или хозяйка копия Дейзи) Я уверена, что так у большинства», - подписала она снимки, на которых запечатлена с белой пушистой собачкой.

Отметим, такой же породы любимица Насти Каменских – Мими.

Фото Брежневой умилили пользователей Сети.

«Какая приятная атмосфера от фотографий. С - семья 😍», «Улыбки похожи)))», «Прекрасная», «Вы прекрасны», «Какие классные», «Вера, вы такая милая малышка», «Любит мамочку свою❤», «Милашество», «Какая же Вы красотка! Глаз не оторвать! Восхищаюсь с каждым годом всё больше», - пишут в комментариях.

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