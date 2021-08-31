Украинская исполнительница Надежда Мейхер показала свою красоту в новом образе
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер начала карьеру более 20 лет назад, став солисткой группы ВИА Гра. Красотка до 2011 года была в легендарной группе, после чего покинула коллектив из-за беременности. Теперь исполнительница занимается оперным пением, мелькает на ТВ, а еще занялась дизайном одежды, открыв свой бренд.
Также красотка активно ведет Инстаграм, делясь там интересными образами и своим творчеством. В этот раз Надя опубликовала ролик в сторис Инстаграм, где поделилась с фанатами новым образом в длинном платье. Певица вышла и покрутилась перед камерой, показывая свою завораживающую красоту. Как можно заметить, на улице была не самая приятная погода.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм отключены эти функции, зато могли отправить комплименты в личный директ певицы.
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