Со временем телезвезда и экс-солистка музыкальной группы "Виа Гра" Надежда Мейхер-Грановская стала искать себя.
Пробовалась в кино, танцевала на паркете шоу "Танці з зірками", пела оперным голосом.
Соответствующие видео экс-виагрянка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Мною одна из обожаемых арий "Mon cœur s’ouvre à ta voir" из оперы "Samson et Dalila". Автор : Камиль Сен-Санс. Мечтаю исполнить партию Далилы, а пока так, акапельно ( очень не просто , исполнять арию акапельно)))
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"Сразу вспомнился "Дизель шоу": наряд "Холостячки" Огневич вызвал насмешки и негодование
— написала Надежда Мейхер в описании к видео.
Однако поклонники разделились на два лагеря — одним новое амплуа любимой артистки понравилось, другие — жестко раскритиковали мимику.
"Красиво звучит… но выглядит как то не очень", "Нхочешь совет- не пой, снимайся в кино лучше", - пишут пользователи социальных сетей.
Я обычный слушатель…с законченным музыкальным образованием. Ничем она не поразила. Ни тембром, ни силой голоса, ни мимикой, — пишет пользователь с ником gala_floral_design
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