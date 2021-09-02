Перш ніж повністю зайнятися музикою, співак і заслужений артист України Арсен Мірзоян мав стабільну роботу майстра дільниці на ПАТ «Запоріжсталь». Про свій прихід до творчості він розповів у програмі Сергія Дойка «Особистість».

Як пояснює артист, людина майже не чує власних амбіцій, якщо працює в комфорті. «Ти відчуваєш стабільність, майже ні про що не думаєш, тому що виробництво є виробництво. Ти є його частиною, ти спеціаліст, тебе цінують, ти цим пишаєшся. І відповідно до того, як тобою пишаються, росте твоя премія», - розповідає він. А відтак, підсумовує Мірзоян, пробитися творчим амбіціям доволі важко.

Саме такою була робота співака до шоу-бізнесу: стабільна та з гарною зарплатою у ПАТ «Запоріжсталь», з кар’єрним ростом і впевненістю у майбутньому інженера.

У таких комфортних умовах, зізнається Мірзоян, йому важко було розчути власні творчі амбіції. Тим не менш, розповідає співак, його друзі і знайомі із шоу-бізнесу знали про його таланти та всіляко намагалися перетягнути його в іншу сферу.

Тоді, зазначає артист, йому довелося сісти на два стільці, він не зважувався на рішучі кроки, але в цій ситуації вибір зробився сам собою. «Так сталося, що я вже фізично не міг сидіти на двох стільцях. І я вирішив, що я покидаю зону комфорту і впрягаюсь, як то кажуть, з болота тягнути бегемота», - каже гість програми.

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