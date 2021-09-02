Прежде чем полностью заняться музыкой, певец и заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян имел стабильную работу мастера участка на ПАО «Запорожсталь». О своем приходе к творчеству он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

Как объясняет артист, человек почти не слышит собственных амбиций, если работает в комфорте. «Ты чувствуешь стабильность, почти ни о чем не думаешь, потому что производство – это производство. Ты являешься его частью, ты специалист, тебя ценят, ты этим гордишься. И по мере того, как тобой гордятся, растет твоя премия», - рассказывает он. Следовательно, заключает Мирзоян, пробиться творческим амбициям довольно трудно.

Именно такой была работа певца до шоу-бизнеса: стабильная и с хорошей зарплатой в ПАО «Запорожсталь», с карьерным ростом и уверенностью в будущем инженера.

В таких комфортных условиях, признается Мирзоян, ему трудно было расслышать собственные творческие амбиции. Тем не менее, рассказывает певец, его друзья и знакомые из шоу-бизнеса знали о его талантах и всячески пытались перетащить его в другую сферу.

Тогда, отмечает артист, ему пришлось сесть на два стула, он не отваживался на решительные шаги, но в этой ситуации выбор сделался сам собой. «Так случилось, что я уже физически не мог сидеть на двух стульях. И я решил, что я покидаю зону комфорта и впрягаюсь, как говорится, из болота тащить бегемота», - говорит гость программы.

Как сообщала Politeka, Мирзоян впервые рассказал о конфликте с продюсерами украинского шоу.

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