Продюсери створюють учасникам образ, а потім дивляться, як це спрацює. Так у програмі Сергія Дойка «Особистість» заявив співак, заслужений артист України Арсен Мірзоян, який розповів, як продюсери розважальних шоу придумують образ для учасників, керуючись лише думкою про високі рейтинги.

«Кожен артист – це грошовий еквівалент. Продюсери створюють шоу. Тобто ти лялька в їхніх руках», - заявив Мірзоян.

Він розповів, що одного разу сказав одному з учасників шоу, щоб він не вівся на сценарій продюсерів, і якщо йому дають непритаманну для нього пісню для конкурсу – не потрібно на це вестись. На думку музиканта, не варто співати те, що необхідно для створення певного образу, вигідного для продюсерів шоу, адже коли учасник «вилетить», люди навіть не зрозуміють, яким він насправді був.

«Мені теж давали якесь «мило». Я сказав: «Все, закінчили, я буду співати Висоцького». Мені відмовили. Тоді я сказав, що не вийду в півфіналі. А який сенс брати участь в шоу, де ти не можеш ризикнути і сказати, хто ти є?», - вважає Мірзоян.

За його словами, це просто дивно, як продюсери створюють учасникам образ, вибирають їм пісні, а потім дивляться, як це спрацює. Музикант зазначив, що вони керуються рейтингами передачі, а на артистів їм насправді все одно.

«Артист має співати те, що йому притаманно. Якщо не дозволяють співати авторський матеріал, тоді артист є, він щось любить, у нього є якийсь улюблений жанр, в якому він як риба в воді – чому б йому не зробити це? На виході, якщо б навіть цей артист вилетів, всі б знали, хто він і що він співає», - вважає Мірзоян.

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