Продюсеры создают участникам образ, а потом смотрят, как это сработает. Так в программе Сергея Дойко «Личность» заявил певец, заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян, который рассказал, как продюсеры развлекательных шоу придумывают образ для участников, руководствуясь лишь мыслью о высоких рейтингах.

«Каждый артист — это денежный эквивалент. Продюсеры создают шоу. То есть ты кукла в их руках», - заявил Мирзоян.

Он рассказал, что однажды сказал одному из участников шоу, чтобы он не велся на сценарий продюсеров, и, если ему дают несвойственную для него песню для конкурса – не нужно на это соглашаться. По мнению музыканта, не стоит петь то, что необходимо для создания определенного образа, выгодного для продюсеров шоу, ведь когда участник «вылетит», люди даже не поймут, каким он на самом деле был.

«Мне тоже давали какое-то «мыло». Я сказал: «Все, закончили, я буду петь Высоцкого». Мне отказали. Тогда я сказал, что не выйду в полуфинале. А какой смысл участвовать в шоу, где ты не можешь рискнуть и сказать, кем ты есть?», - считает Мирзоян.

По его словам, это просто странно, как продюсеры создают участникам образ, выбирают им песни, а потом смотрят, как это сработает. Музыкант отметил, что они руководствуются рейтингами передачи, а на артистов им на самом деле все равно.

«Артист должен петь то, что ему свойственно. Если не позволяют петь авторский материал, тогда артист же есть, он что-то любит, у него есть какой-то любимый жанр, в котором он как рыба в воде – почему бы ему не сделать это? На выходе, если бы даже этот артист вылетел, все бы знали, кто он и что он поет», - считает Мирзоян.

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