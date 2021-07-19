Відомий український співак Арсен Мірзоян, чоловік співачки Тоні Матвієнко, заінтригував несподіваними кадрами
Як пише Politeka.net, знімки з'явилися на сторінці Мірзояна в Instagram.
На одному з фото Мірзоян обіймає рудоволосу красуню-актрису Римму Зюбіну.
"Ось такий понеділка:) # люсяінтерн # арсенмірзоян @rimma_ziubina, ти неперевершена😎», - написав артист.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Автобус з пасажирами потрапив під обстріл серед білого дня: з'явилося фото з місця НП в Дніпрі
Українська співачка стала зіркою "Слов'янського базару" в Білорусі і засвітилася в обіймах Баскова: кадри
На зміну спеці йде різке похолодання: коли українцям чекати +23 і зливи
На "Танцях з зірками" знайшли заміну легендарному Григорію Чапкісу: "Схожий на Кена з Барбі"
Мірзоян поділився кадрами зі знімального майданчика серіалу "Люся Інтерн".
"Люся Інтерн" - новий український комедійний серіал. Саме Римма Зюбіна зіграла в ньому головну роль.
Як відомо, Арсен Мірзоян свою любов, співачку і дочку легендарної зірки Ніни Матвієнко Тоню на шоу "Голос країни" в 2011 році. Заради Антоніни Матвієнко Мірзоян пішов з сім'ї з двома дітьми. У шлюбі з Тонею у нього народилася дочка, яку назвали на честь знаменитої бабусі.
Нагадаємо, Ніна Матвієнко після скарг на дочку засвітилася з нею разом: «гордість України»
Як повідомляла Politeka, Мірзоян поніжився в басейні з красунею-дружиною Тонею Матвієнко: "хтось плаває, а хтось…"
Також Politeka писала, що Сумську і дружину Мірзояна на Майстер Шеф "пропесочили" за зовнішній вигляд.