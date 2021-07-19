Ось так поворот

Відомий український співак Арсен Мірзоян, чоловік співачки Тоні Матвієнко, заінтригував несподіваними кадрами

Як пише Politeka.net, знімки з'явилися на сторінці Мірзояна в Instagram.

На одному з фото Мірзоян обіймає рудоволосу красуню-актрису Римму Зюбіну.

"Ось такий понеділка:) # люсяінтерн # арсенмірзоян @rimma_ziubina, ти неперевершена😎», - написав артист.

Мірзоян поділився кадрами зі знімального майданчика серіалу "Люся Інтерн".

"Люся Інтерн" - новий український комедійний серіал. Саме Римма Зюбіна зіграла в ньому головну роль.

Як відомо, Арсен Мірзоян свою любов, співачку і дочку легендарної зірки Ніни Матвієнко Тоню на шоу "Голос країни" в 2011 році. Заради Антоніни Матвієнко Мірзоян пішов з сім'ї з двома дітьми. У шлюбі з Тонею у нього народилася дочка, яку назвали на честь знаменитої бабусі.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко після скарг на дочку засвітилася з нею разом: «гордість України»

Як повідомляла Politeka, Мірзоян поніжився в басейні з красунею-дружиною Тонею Матвієнко: "хтось плаває, а хтось…"

Також Politeka писала, що Сумську і дружину Мірзояна на Майстер Шеф "пропесочили" за зовнішній вигляд.