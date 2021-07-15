Украинская певица Тоня Матвиенко показала милое совместное фото со своей легендарной мамой
Звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Тоня показала новое совместное фото со своей мамой – знаменитой советской и украинской певицей Ниной Матвиенко.
На снимке мать и дочь сидят рядом. При этом Тоня счастливо улыбается, а Нина выглядит более сдержанно. Мать и дочь появятся вместе на новом шоу «Співають всі», которое должно выйти в августе.
Поклонники певиц не смогли пройти мимо этого поста.
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«Красоточки. Дай вам Бог здоровьица», «Такие красивые! Наша гордость Украины!», «Неповторимые голоса Украины!», «Господи, дай бог чтоб Ниночка не старела. Вечно молоденькой цвела», - пишут люди под фото.
Отметим, что в начале этого года Нина Матвиенко призналась, что ей трудно жить с дочерью и ее мужем Арсеном Мирзояном, которые на тот момент временно переехали к ней со своей пятилетней дочерью. Певица жаловалась на то, что ее дочь хочет единолично быть хозяйкой в доме, а также не понимает, что ее мать уже немолода.
Напомним, Нина Матвиенко пожаловалась на совместную жизнь с семьей дочери и Мирзояна.
Как сообщала Politeka, Мирзоян засветился с Матвиенко на съемках шоу "Співають всі", показав свою "кнопочку".
Также Politeka писала, что Матвиенко с Мирзояном впечатлили видом на съемках шоу "Співають всі".