Украинская певица Тоня Матвиенко показала милое совместное фото со своей легендарной мамой

Звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Тоня показала новое совместное фото со своей мамой – знаменитой советской и украинской певицей Ниной Матвиенко.

На снимке мать и дочь сидят рядом. При этом Тоня счастливо улыбается, а Нина выглядит более сдержанно. Мать и дочь появятся вместе на новом шоу «Співають всі», которое должно выйти в августе.

Поклонники певиц не смогли пройти мимо этого поста.

«Красоточки. Дай вам Бог здоровьица», «Такие красивые! Наша гордость Украины!», «Неповторимые голоса Украины!», «Господи, дай бог чтоб Ниночка не старела. Вечно молоденькой цвела», - пишут люди под фото.

Отметим, что в начале этого года Нина Матвиенко призналась, что ей трудно жить с дочерью и ее мужем Арсеном Мирзояном, которые на тот момент временно переехали к ней со своей пятилетней дочерью. Певица жаловалась на то, что ее дочь хочет единолично быть хозяйкой в доме, а также не понимает, что ее мать уже немолода.

Напомним, Нина Матвиенко пожаловалась на совместную жизнь с семьей дочери и Мирзояна.

Как сообщала Politeka, Мирзоян засветился с Матвиенко на съемках шоу "Співають всі", показав свою "кнопочку".

Также Politeka писала, что Матвиенко с Мирзояном впечатлили видом на съемках шоу "Співають всі".