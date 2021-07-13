Известный украинский певец Арсен Мирзоян показал совместное фото со своей женой Тоней Матвиенко со съемок нового шоу «Співають всі»

Артист и его жена, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса, присоединились к съемкам нового музыкального проекта, который только готовится к выходу в эфир. Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Мирзоян решил поделиться одним из снимков со съемочной площадки.

На фото Мирзоян сидит за столом с большой красной кнопкой. К мужу кокетливо наклонилась жена, которая придерживается за него рукой и пристально смотрит в камеру. Оба артиста для съемок выбрали стильные рубашки: он – светло-бежевого цвета, а она – карамельного оттенка.

«А вот и кнопочка моя», - подписал фото Мирзоян.

В комментариях отметился известный украинский радиоведущий Слава Демин, который также принял участие в съемках. Он оставил под фото смайлик в виде огонька.

Поклонники также оценили фото певца.

«Какие же вы красивые», «Красивая пара!», «Волшебные», «Классная творческая пара, красивые супруги, славная семья!», «Тоня похудела. Вообще красотка», - пишут люди.

Напомним, Сумскую и жену Мирзояна на Мастер Шеф "пропесочили" за внешний вид.

Как сообщала Politeka, Мирзоян поделился впечатлениями после концерта во Львове, кадры.

Также Politeka писала, что Матвиенко с Мирзояном впечатлили видом на съемках шоу "Співають всі".