Известный украинский певец Арсен Мирзоян показал, как выступил во Львове

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян стал очень известным после участия на "Голосу країни" в 2011 году. Там же мужчина познакомился с будущей женой - Тоней Матвиенко. Сейчас Арсен с красоткой живет в Киеве и воспитывает дочь. У исполнителя есть дети еще от первого брака - два сына.

Арсен не забывает и о социальных сетях, где постоянно подогревает к своей персоне интерес. В этот раз Мирзоян опубликовал фото с выступления во Львове. На нескольких кадрах были кадры с концерта, а на последнем Арсен держал на руках маленького ребенка.

"Спасибо, Львов! Уставшие и счастливые", - написал певец

Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:

"А с тем малым в одной парикмахерской стрижетесь?", "Когда в Харькове будете", "Было круто", "Ожидали большего (все часок - то мало кайфа", "Вы крутые. Спасибо вам за концерт. Это просто огонь".

Напомним, Матвиенко с Мирзояном впечатлили видом на съемках шоу "Співають всі"

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