Известный музыкант Арсен Мирзоян показал, как вместе с женой спасается от жары в бассейне

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и муж певицы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в это раз артист выложил в сеть забавное фото из бассейна, на котором если присмотреться, можно заметить и его жену Тоню.

На снимке Арсен позирует в прозрачной воде закрытого бассейна с ярким освещением. На нем нет одежды, только украшение на черное нитке висит на шее, он игриво смотрит в объектив. На заднем фоне едва заметна Тоня, которая не обращает внимание на то, что муж фотографируется.

В подписи кадру Мирзоян забавно написал: "Кто-то плавает, а кто-то просто сидит в воде". Поклонники тут же принялись комментировать новый снимок артиста, засыпая его с женой комплиментами.

Напомним, Мирзоян засветился с Матвиенко на съемках шоу "Співають всі", показав свою "кнопочку": "Тоня похудела".

Как сообщала Politeka, Мирзоян поделился впечатлениями после концерта во Львове, кадры: "Уставшие и....".

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