Известный музыкант Арсен Мирзоян показал, как вместе с женой спасается от жары в бассейне
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и муж певицы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в это раз артист выложил в сеть забавное фото из бассейна, на котором если присмотреться, можно заметить и его жену Тоню.
На снимке Арсен позирует в прозрачной воде закрытого бассейна с ярким освещением. На нем нет одежды, только украшение на черное нитке висит на шее, он игриво смотрит в объектив. На заднем фоне едва заметна Тоня, которая не обращает внимание на то, что муж фотографируется.
В подписи кадру Мирзоян забавно написал: "Кто-то плавает, а кто-то просто сидит в воде". Поклонники тут же принялись комментировать новый снимок артиста, засыпая его с женой комплиментами.
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