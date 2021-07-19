Известный украинский певец Арсен Мирзоян, муж певицы Тони Матвиенко, заинтриговал неожиданными кадрами
Как пишет Politeka.net, снимки появились на странице Мирзояна в Инстаграм.
На одном из фото Мирзоян обнимает рыжеволосую красотку-актрису Римму Зюбину.
«Вот такой понедельник:) # люсяинтерн # арсенмирзоян @rimma_ziubina, ты непревзойденная 😎», - написал артист.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Украинская певица стала звездой «Славянского базара» в Беларуси и засветилась в объятиях Баскова: кадры
Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он..."
Ливни, град и шквалы "атакуют" Украину, объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоды
На "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису: "Похож на Кена из Барби"
Мирзоян поделился кадрами со съемочной площадки сериала «Люся Интерн».
«Люся Интерн» - новый украинский комедийный сериал. Именно Римма Зюбина сыграла в нем главную роль.
Как известно, Арсен Мирзоян свою любовь, певицу и дочку легендарной звезды Нины Матвиенко Тоню на шоу "Голос країни" в 2011 году. Ради Антонины Матвиенко Мирзоян ушел из семьи с двумя детьми. В браке с Тоней у него родилась дочь, которую назвали в честь знаменитой бабушки.
Напомним, Нина Матвиенко после жалоб на дочь засветилась с ней вместе: «Гордость Украины»
Как сообщала Politeka, Мирзоян понежился в бассейне с красоткой-женой Тоней Матвиенко: "Кто-то плавает, а кто-то…"
Также Politeka писала, что Сумскую и жену Мирзояна на Мастер Шеф "пропесочили" за внешний вид.