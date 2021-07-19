Вот так поворот

Известный украинский певец Арсен Мирзоян, муж певицы Тони Матвиенко, заинтриговал неожиданными кадрами

Как пишет Politeka.net, снимки появились на странице Мирзояна в Инстаграм.

На одном из фото Мирзоян обнимает рыжеволосую красотку-актрису Римму Зюбину.

«Вот такой понедельник:) # люсяинтерн # арсенмирзоян @rimma_ziubina, ты непревзойденная 😎», - написал артист.

Мирзоян поделился кадрами со съемочной площадки сериала «Люся Интерн».

«Люся Интерн» - новый украинский комедийный сериал. Именно Римма Зюбина сыграла в нем главную роль.

Как известно, Арсен Мирзоян свою любовь, певицу и дочку легендарной звезды Нины Матвиенко Тоню на шоу "Голос країни" в 2011 году. Ради Антонины Матвиенко Мирзоян ушел из семьи с двумя детьми. В браке с Тоней у него родилась дочь, которую назвали в честь знаменитой бабушки.

Напомним, Нина Матвиенко после жалоб на дочь засветилась с ней вместе: «Гордость Украины»

Как сообщала Politeka, Мирзоян понежился в бассейне с красоткой-женой Тоней Матвиенко: "Кто-то плавает, а кто-то…"

Также Politeka писала, что Сумскую и жену Мирзояна на Мастер Шеф "пропесочили" за внешний вид.