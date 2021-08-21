"Хоч і дорослий, але..."

Учасник "Голосу країни" Арсен Мірзоян, чоловік співачки Тоні Матвієнко, вразив дивним захопленням

Так, 43-річний артист зробив новий пост у себе в Instagram, в якому продемонстрував свою колекцію міні-іграшок, передає Politeka.net.

Виявляється, Мірзоян захоплюється мультфільмами (і це не дивно, адже у нього підростає 5-річна дочка Ніна від другого шлюбу). Одним переглядом батько з донькою не задовольнилися, тому вирішили збирати іграшки. У зв'язку з величезною популярністю мультфільму «Холодне серце» багато компаній викупили у Disney ліцензію на випуск продукції за мотивами цієї анімаційної казки.

"das ist fantastisch - ми їх зібрали! #Арсенмірзоян #нінаматвієнкојг", - похвалився співак.

Користувачів розчулило його захоплення:

"👏Вітаю!!! Це чудово!!! 😁💯

"Я теж збираю. Скільки шт купили, щоб зібрати? 😍 - на цей раз швидко - в запасі ще є 3 - Свена, 3 - Крістофа, 1 - Анна, 1 - ящірка і десь 5 - ельфів. 😂"

"Хоч і дорослий, але дитинство в душі і це прекрасно!!!🍭"

"Спасибі, що ви з нами.😀😀😀"

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