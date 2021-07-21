Известный музыкант Арсен Мирзоян заинтриговал новым фото со съемок концерта

Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которым у них сейчас брак и дочка. Об этом сообщает Politeka.net.

Арсен активно ведет свой профиль в Инстаграм. На этот раз он поделился удивительным фото со съемок. На снимке толпа людей, а перед ними сцена, на которой выступает артист.

"А что вы делаете, в 6 утра?

Спокойной ночи", - подписал фотографию музыкант.

Поклонники артиста предположили, что это проходят в Киеве съемки концерта к наступающему дню Независимости: "Канал Украина снимает концерт ко Дню Независимости".

Напомним, мужа Тони Матвиенко Мирзояна сняли за объятиями с рыжеволосой актрисой: «Ты непревзойденная»

Politeka сообщала, Мирзоян засветился с Матвиенко на съемках шоу "Співають всі", показав свою "кнопочку": "Тоня похудела"

Также, муж Матвиенко Арсен Мирзоян засветился в обнимку с эффектной блондинкой: "Не под стать Тони..."

















