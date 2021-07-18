Известный украинский певец Арсен Мирзоян поделился фотографией в своем Instagram, на которой позирует вместе с яркой блондинкой

Как пишет Politeka.net, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян принимал участие в семейном благотворительном забеге в поддержку онкобольных детей "Бежим на дачу". Цель этого забега – собрать 1 миллион гривен на строительство нового центра "Дача". Дача – это дом, где живут онкобольные дети и их семьи со всей Украины, которые были вынуждены покинуть дома для лечения в Киеве.

После забега Арсен Мирзоян сфотографировался с Ириной Сахно, которая совсем не под стать Тони. Девушка является участницей благотворительного фонда "Запорука".

"Бегу на дачу :) @zaporuka @sakhnoiryna #арсенмірзоян. Кстати, @strava сегодня, пока я бежал свою 10 - ку, жила своей жизнью - останавливала трекер, меняла язык... видимо жара", - так подписал снимок артист.

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Напомним, что Нина Матвиенко после жалоб на дочь засветилась с ней вместе: "Гордость Украины".

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