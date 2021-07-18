Известный украинский певец Арсен Мирзоян поделился фотографией в своем Instagram, на которой позирует вместе с яркой блондинкой
Как пишет Politeka.net, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян принимал участие в семейном благотворительном забеге в поддержку онкобольных детей "Бежим на дачу". Цель этого забега – собрать 1 миллион гривен на строительство нового центра "Дача". Дача – это дом, где живут онкобольные дети и их семьи со всей Украины, которые были вынуждены покинуть дома для лечения в Киеве.
После забега Арсен Мирзоян сфотографировался с Ириной Сахно, которая совсем не под стать Тони. Девушка является участницей благотворительного фонда "Запорука".
"Бегу на дачу :) @zaporuka @sakhnoiryna #арсенмірзоян. Кстати, @strava сегодня, пока я бежал свою 10 - ку, жила своей жизнью - останавливала трекер, меняла язык... видимо жара", - так подписал снимок артист.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Экс-участница "Голосу країни" Рак 19 часов рожала дома: "Со мной случилось то, чего я так сильно боялась"
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
Погода в Украине резко изменится, синоптики назвали переломную дату: «Похолодает аж до +21 градуса»
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
Ранее Politeka писала, что Мирзоян засветился с Матвиенко на съемках шоу "Поют все", показав свою "кнопочку": "Тоня похудела".
Напомним, что Нина Матвиенко после жалоб на дочь засветилась с ней вместе: "Гордость Украины".
А еще Politeka сообщала, что Мирзоян поделился впечатлениями после концерта во Львове, кадры: "Уставшие и....".