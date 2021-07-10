Відомий український співак Арсен Мірзоян показав, як виступив у Львові

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян став дуже відомим після участі на" Голосу країни " у 2011 році. Там же чоловік познайомився з майбутньою дружиною-Тонею Матвієнко. Зараз Арсен з красунею живе в Києві і виховує дочку. У виконавця є діти ще від першого шлюбу-два сини.

Арсен не забуває і про соціальні мережі, де постійно підігріває до своєї персони інтерес. Цього разу Мірзоян опублікував фото з виступу у Львові. На кількох кадрах були кадри з концерту, а на останньому Арсен тримав на руках маленьку дитину.

"Спасибі, Львів! Втомлені і щасливі", - написав співак

Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:

"А з тим малим в одній Перукарні стрижетесь?", "Коли в Харкові будете"," було круто"," очікували більшого (все годинку - то мало кайфу", " ви круті. Спасибі вам за концерт. Це просто вогонь".

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