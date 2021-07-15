Українська співачка Тоня Матвієнко показала миле спільне фото зі своєю легендарною мамою

Зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Тоня показала нове спільне фото зі своєю мамою – знаменитою радянською та українською співачкою Ніною Матвієнко.

На знімку мати і дочка сидять поруч. При цьому Тоня щасливо посміхається, а Ніна виглядає більш стримано. Мати і дочка з'являться разом на новому шоу «Співають всі», яке має вийти в серпні.

Шанувальники співачок не змогли пройти повз цей пост.

"Красоточки. Дай вам Бог здоров'я", "такі красиві! Наша гордість України!", "Неповторні голоси України!", "Господи, дай бог щоб Ніночка не старіла. Вічно молоденькою цвіла", - пишуть люди під фото.

Відзначимо, що на початку цього року Ніна Матвієнко зізналася, що їй важко жити з дочкою і її чоловіком Арсеном Мірзояном, які на той момент тимчасово переїхали до неї зі своєю п'ятирічною дочкою. Співачка скаржилася на те, що її дочка хоче одноосібно бути господинею в будинку, а також не розуміє, що її мати вже немолода.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко поскаржилася на спільне життя з сім'єю дочки і Мірзояна.

Як повідомляла Politeka, Мірзоян засвітився з Матвієнко на зйомках шоу "Співають всі", показавши свою "кнопочку".

Також Politeka писала, що Матвієнко З Мірзояном вразили видом на зйомках шоу "Співають всі".