Українська співачка Тоня Матвієнко показала миле спільне фото зі своєю легендарною мамою
Зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Тоня показала нове спільне фото зі своєю мамою – знаменитою радянською та українською співачкою Ніною Матвієнко.
На знімку мати і дочка сидять поруч. При цьому Тоня щасливо посміхається, а Ніна виглядає більш стримано. Мати і дочка з'являться разом на новому шоу «Співають всі», яке має вийти в серпні.
Шанувальники співачок не змогли пройти повз цей пост.
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"Красоточки. Дай вам Бог здоров'я", "такі красиві! Наша гордість України!", "Неповторні голоси України!", "Господи, дай бог щоб Ніночка не старіла. Вічно молоденькою цвіла", - пишуть люди під фото.
Відзначимо, що на початку цього року Ніна Матвієнко зізналася, що їй важко жити з дочкою і її чоловіком Арсеном Мірзояном, які на той момент тимчасово переїхали до неї зі своєю п'ятирічною дочкою. Співачка скаржилася на те, що її дочка хоче одноосібно бути господинею в будинку, а також не розуміє, що її мати вже немолода.
Нагадаємо, Ніна Матвієнко поскаржилася на спільне життя з сім'єю дочки і Мірзояна.
Як повідомляла Politeka, Мірзоян засвітився з Матвієнко на зйомках шоу "Співають всі", показавши свою "кнопочку".
Також Politeka писала, що Матвієнко З Мірзояном вразили видом на зйомках шоу "Співають всі".