Відомий український співак Арсен Мірзоян показав спільне фото зі своєю дружиною Тонею Матвієнко зі зйомок нового шоу «Співають всі»

Артист і його дружина, як і багато інших зірок українського шоу-бізнесу, приєдналися до зйомок нового музичного проекту, який тільки готується до виходу в ефір. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Мірзоян вирішив поділитися одним зі знімків зі знімального майданчика.

На фото Мірзоян сидить за столом з великою червоною кнопкою. До чоловіка кокетливо нахилилася дружина, яка дотримується за нього рукою і пильно дивиться в камеру. Обидва Артисти для зйомок вибрали стильні сорочки: він – світло-бежевого кольору, а вона – карамельного відтінку.

"А ось і кнопочка моя", - підписав фото Мірзоян.

У коментарях відзначився відомий український радіоведучий Слава Дьомін, який також взяв участь у зйомках. Він залишив під фото смайлик у вигляді вогника.

Шанувальники також оцінили фото співака.

"Які ж ви красиві", "красива пара!", "Чарівні", "класна творча пара, гарне подружжя, славна сім'я!", "Тоня схудла. Взагалі красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сумську та дружину Мірзояна на Майстер Шеф "пропісочили" за зовнішній вигляд.

Як повідомляла Politeka, Мірзоян поділився враженнями після концерту у Львові, кадри.

Також Politeka писала, що Матвієнко З Мірзояном вразили видом на зйомках шоу "Співають всі".