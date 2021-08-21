"Хоть и взрослый, но..."

Участник "Голосу країни" Арсен Мирзоян, муж певицы Тони Матвиенко, поразил странным увлечением

Так, 43-летний артист сделал новый пост у себя в Инстаграм, в котором продемонстрировал свою коллекцию мини-игрушек, передает Politeka.net.

Оказывается, Мирзоян увлекается мультфильмами (и это неудивительно, ведь у него подростает 5-летняя дочь Нина от второго брака). Одним просмотром отец с дочкой не удовлетворились, поэтому решили собирать игрушки. В связи с огромной популярностью мультфильма «Холодное сердце» многие компании выкупили у Disney лицензию на выпуск продукции по мотивам этой анимационной сказки.

"das ist fantastisch - мы их собрали! #Арсенмирзоян #нинаматвиенкоjr", - похвастался певец.

Пользователей умилило его увлечение:

"👏Поздравляю!!! Это замечательно!!! 😁💯

"Я тоже собираю. Сколько шт купили, чтобы собрать? 😍 - на этот раз быстро - в запасе еще есть 3 - Свена, 3 - Кристофа, 1 - Анна, 1 - ящерица и где-то 5 - эльфов. 😂"

"Хоть и взрослый, но Детство в Душе и это прекрасно!!!🍭"

"Спасибо, что вы с нами.😀😀😀"

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