Участник "Голосу країни" Арсен Мирзоян, муж певицы Тони Матвиенко, поразил странным увлечением
Так, 43-летний артист сделал новый пост у себя в Инстаграм, в котором продемонстрировал свою коллекцию мини-игрушек, передает Politeka.net.
Оказывается, Мирзоян увлекается мультфильмами (и это неудивительно, ведь у него подростает 5-летняя дочь Нина от второго брака). Одним просмотром отец с дочкой не удовлетворились, поэтому решили собирать игрушки. В связи с огромной популярностью мультфильма «Холодное сердце» многие компании выкупили у Disney лицензию на выпуск продукции по мотивам этой анимационной сказки.
"das ist fantastisch - мы их собрали! #Арсенмирзоян #нинаматвиенкоjr", - похвастался певец.
50-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте с трудом узнали на пляже, честные фото: "Для её возраста..."
"Холостячка" Мишина со слезами на глазах после признания Эллерта сделала важное заявление: "С нетерпением ждем..."
Избраннице "Холостяка" Анне Богдан угрожают расправой: "Миша тебе не поможет"
Полякова продемонстрировала украинцам наряд ко Дню Независимости: "В праздничных трусах"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Пользователей умилило его увлечение:
"👏Поздравляю!!! Это замечательно!!! 😁💯
"Я тоже собираю. Сколько шт купили, чтобы собрать? 😍 - на этот раз быстро - в запасе еще есть 3 - Свена, 3 - Кристофа, 1 - Анна, 1 - ящерица и где-то 5 - эльфов. 😂"
"Хоть и взрослый, но Детство в Душе и это прекрасно!!!🍭"
"Спасибо, что вы с нами.😀😀😀"
Напомним, жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, на что пошла ради быстрого похудения: «Это единственный способ»
Как сообщала Politeka, Мирзоян встревожил изменениями во внешности: «Шо за...?»
Также Politeka писала, что Арсена Мирзояна сняли за объятиями с рыжеволосой актрисой: «Ты непревзойденная»