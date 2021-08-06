Украинская певица, жена Арсена Мирзояна, Тоня Матвиенко, решилась на экстремальный метод похудения

40-летняя известная певица Антонина Матвиенко рассказала об этом на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Артистка решила получить тонкую талию за час.

«Попробовала криолиполиз - это единственный способ похудеть за одну процедуру. Не больно совсем! А работает это так: на проблемную зону ставим насадку аппарата, подключаем вакуум и выбираем нужную температуру заморозки. Жировые клетки охлаждаются при температуре минус 9 и на протяжении одного часа погибают», - рассказал артистка.

При этом она добавила, что не забывает следить за питанием и качать пресс.

Ранее Тоня Матвиенко рассказывала, что особое место в ее рационе занимают каши. В частности, гречка. Она считается очень полезной, ведь содержит много клетчатки, белка и железа. Еще гречка помогает в повышении уровня гемоглобина.

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