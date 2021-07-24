Известная украинская певица Нина Маитвиенко рассказала о судьбе своего старшего сына
Артистка в 24 года вышла замуж за художника Петра Гончара, от которого родила троих детей - сыновей Ивана и Андрея, и дочь Антонину.
Нина Матвиенко в интервью каналу "Украина" рассказала о судьбе своего старшего сына, Ивана, который стал монахом. По ее словам, парень давно готовил родителей к тому, что отдаст себя церковным делам.
Иван с младшим братом и с группами ездил в монастыри. Матвиенко отметила, что они с мужем благословили сына, а если бы они этого не сделали, то он бы не ушел в монастырь.
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Певица говорит, что вера ее сына сильная и, возможно, именно поэтому у них в семье все хорошо, все живы и здоровы.
Сейчас Иван участвует в реставрации старинного храма. При этом Нина Матвиенко помогает в восстановлении архитектурного памятника материально.
Отметим, остальные дети артистки связали себя с творчеством. Андрей - художник, так же как его дед и отец, а Тоня Матвиенко - известная певица. Последняя выступает с 10 лет.
В 17 лет Тоня впервые стала мамой, а в 35 - она родила вторую дочь от мужа, артистка Арсена Мирзояна.
Сейчас Тоня продолжает выступать, исполняя песни в народном стиле.
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