Звезда раскрыла, как ее ребенок решил посвятить себя монастырю

Известная украинская певица Нина Маитвиенко рассказала о судьбе своего старшего сына

Артистка в 24 года вышла замуж за художника Петра Гончара, от которого родила троих детей - сыновей Ивана и Андрея, и дочь Антонину.

Нина Матвиенко в интервью каналу "Украина" рассказала о судьбе своего старшего сына, Ивана, который стал монахом. По ее словам, парень давно готовил родителей к тому, что отдаст себя церковным делам.

Иван с младшим братом и с группами ездил в монастыри. Матвиенко отметила, что они с мужем благословили сына, а если бы они этого не сделали, то он бы не ушел в монастырь.

Певица говорит, что вера ее сына сильная и, возможно, именно поэтому у них в семье все хорошо, все живы и здоровы.

Сейчас Иван участвует в реставрации старинного храма. При этом Нина Матвиенко помогает в восстановлении архитектурного памятника материально.

Отметим, остальные дети артистки связали себя с творчеством. Андрей - художник, так же как его дед и отец, а Тоня Матвиенко - известная певица. Последняя выступает с 10 лет.

В 17 лет Тоня впервые стала мамой, а в 35 - она родила вторую дочь от мужа, артистка Арсена Мирзояна.

Сейчас Тоня продолжает выступать, исполняя песни в народном стиле.

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