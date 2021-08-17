Известный певец Арсен Мирзоян озадачил своим видом на новом фото

Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которой у них сейчас брак и дочка. Как сообщает Politeka.net, Мирзоян поделился новым фото на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Мирзоян является сторонником активного образа жизни. Он регулярно бегает кросс и играет в волейбол.

После одного из любимых занятий он и сделал фото, которым решил поделиться с поклонниками.

«Бегал», - лаконично подписал снимок певец.

Однако кадр вызвал неоднозначную реакцию, кого-то встревожив, а кого-то восхитив.

«Харе шокировать друзей) Ладно кудри курчавые, но шо за седина? Мы еще молодые парни», «Какое классное фото! Арсен, вы – огонь», - пишут в комментариях.

Напомним, жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, на что пошла ради быстрого похудения: «Это единственный способ»

Как сообщала Politeka, Мирзоян поразил видом на съемках: "А что вы делаете, в 6 утра?"

Также Politeka писала, что Арсена Мирзояна сняли за объятиями с рыжеволосой актрисой: «Ты непревзойденная»