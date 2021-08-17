Известный певец Арсен Мирзоян озадачил своим видом на новом фото
Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которой у них сейчас брак и дочка. Как сообщает Politeka.net, Мирзоян поделился новым фото на своей странице в Инстаграм.
Как известно, Мирзоян является сторонником активного образа жизни. Он регулярно бегает кросс и играет в волейбол.
После одного из любимых занятий он и сделал фото, которым решил поделиться с поклонниками.
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«Бегал», - лаконично подписал снимок певец.
Однако кадр вызвал неоднозначную реакцию, кого-то встревожив, а кого-то восхитив.
«Харе шокировать друзей) Ладно кудри курчавые, но шо за седина? Мы еще молодые парни», «Какое классное фото! Арсен, вы – огонь», - пишут в комментариях.
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