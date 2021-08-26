Актор серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів», музикант Оскар Кучера у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» розповів, чи хотів би він, щоб його діти стали акторами. За його словами, це дуже складна професія.

«Ні, тому що це не дуже проста, невдячна для багатьох професія, яка змушує сильно лапками збивати молочко в сметану. Величезна кількість артистів випускається щороку з театральних інститутів, але зірками стають одиниці», - зазначив Кучера.

Як зазначив актор, поняття «зірковість» в акторському світі означає фінансову незалежність і стабільну роботу – це дуже важливо.

«Тому коли артист говорить «Я не хочу бути зіркою», я не вірю, або тоді не займайся цією професією, тому що якщо ти не хочеш бути зіркою, значить, ти не хочеш бути артистом. Зірковість – це показник того, що ти робиш щось правильно», - сказав Кучера.

За словами гостя, в акторській професії ким би не були його батьки, все буде залежати тільки від самого артиста, тому, як зазначив Кучера, його діти не змогли б почати акторську кар'єру, тільки ґрунтуючись на гучному імені свого батька.

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