Актер сериала «Улицы разбитых фонарей», музыкант Оскар Кучера в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал, хотел ли бы он, чтобы его дети стали актерами. По его словам, это очень сложная профессия.

«Нет, потому что это не очень простая, неблагодарная для многих профессия, которая заставляет сильно лапками взбивать молочко в сметану. Огромное количество артистов выпускается каждый год из театральных институтов, но звездами становятся единицы», - отметил Кучера.

Как отметил актёр, понятие «звездность» в актерском мире означает финансовую независимость и стабильную работу – это очень важно.

«Поэтому когда артист говорит «Я не хочу быть звездой», я не верю, либо тогда не занимайся этой профессией, потому что если ты не хочешь быть звездой, значит, ты не хочешь быть артистом. Звездность – это показатель того, что ты делаешь что-то правильно», - сказал Кучера.

По словам гостя, в актерской профессии кем бы ни были его родители, всё будет зависеть только от самого артиста, поэтому, как отметил Кучера, его дети не смогли бы начать актерскую карьеру, только основываясь на громком имени своего отца.

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