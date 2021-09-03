Всесвітньовідомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко
Як пише Politeka.net, 34-річний Олександр Усик, який є відомим українським боксером, ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, та його колега 33-річний Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу в напівлегкій, другій напівлегкій вазі та легкій вагових категоріях та дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор, у грудні 2020 року запустили власний бренд одягу – Lomus.
На офіційній сторінці бренду Усика та Ломаченка в Instagram опублікували фото боксерів.
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У коментарях шанувальники спортсменів відмітили, що Усик та Ломаченко сильно постаріли.
"Швидко старіють спортсмени…(((", " це ефект напевно, бо щось вони реально як два діди 🤔", "Вася схожий на мудрого дідуся боровичка !!! Ще чуть чуть і пора передавати свій досвід молоді !!! Здоров'я вам хлопці сил і перемог !!!", "старички)", " Мужики поголіться, а то як два діди !!!", - написали в коментарях.
Рaніше Politeka писaлa, що Усик похвалився новою машиною за 4 млн, фото: "Заробив своїми кулаками".
Нагадаємо, що "Гордість України": найкращі моменти кар'єри Ломаченка зібрали в одному відео.
A ще Politeka повідомлялa, що Усик приміряв образ Джокера, нарвавшись на критику: "Бог Вас благословляє не для цього".