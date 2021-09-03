Всемирноизвестные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко

Как пишет Politeka.net, 34-летний Александр Усик, который является известным украинским боксером, экс абсолютний чемпион мира в первом тяжелом весе, и его коллега 33-летний Василий Ломаченко, который является чемпионом мира в полулегком, втором полулегком весе и легком весовых категориях и двукратным чемпионом Олимпийских игр, в декабре 2020 года запустили собственный бренд одежды – Lomus.

На официальной странице бренда Усика и Ломаченко в Instagram опубликовали фото боксеров.

В комментариях поклонники спортсменов отметили, что Усик и Ломаченко сильно постарели.

"Быстро стареют спортсмены... (((" , "это эффект наверное, потому что что-то они реально как два деда 🤔 ", " Вася похож на мудрого дедушку боровичка !!! Еще чуть чуть и пора передавать свой опыт молодежи !!! Здоровья вам ребята сил и побед !!!", "старички)", " Мужики побрейтесь, а то как два деда !!!",- написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Усик похвастался новой машиной за 4 млн, фото: "заработал своими кулаками".

Напомним, что "Гордость Украины": лучшие моменты карьеры Ломаченко собрали в одном видео.

A еще Politeka сообщала, что Усик примерил образ Джокера, нарвавшись на критику: "Бог Вас благословляет не для этого".