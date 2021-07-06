Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 KO) став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях за 12 поєдинків

У середині жовтня 2020 року Василь віддав перемогу Теофімо Лопесу (16-0, 12 KO) і тоді багато хто розчарувався в українці.

Недавній поєдинок з Масайоші Накатані (19-2, 13 KO) довів всьому світу, що Ломаченко на багато здатний.

У спільному Instagram акаунті Ломаченка і Олександра Усика з'явилося відео з кращими моментами кар'єри Ломаченка.

"Спасибі Ломаченку ти гордість України", " Вася, насправді у тебе немає реальних поразок, так як тебе ніхто жодного разу не побив. А твої перемоги всі 100% е. твій стиль дуже яскравий і видовищний. Всі хочуть твоїх боїв. Приємно бачити наш прапор!", " Василь Анатолійович тримаємо за тебе кулаки", - пишуть слова подяки шанувальники боксера.

Відео з кращими моментами кар'єри Ломаченка тут.

Нагадаємо, Ломаченко показав, чим займається після перемоги над Масайоші Накатані

Так, боксер, після поєдинку вирішив порибалити.

"Не Боксом єдиним", - підписав фото з здобиччю Ломаченко.

Судячи з відео, боксер вже повернувся в Україну. У геолокації Василь вказав місто Маріуполь.

"Мала, йди сюди. Дивись, що робить", - кричав українець, коли риба попалася на гачок і намагалася вирватися на волю.

До слова, Ломаченко тріумфально повернувся на ринг, відправивши суперника в нокаут: барвисті кадри перемоги.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко назвав дату реваншу з Лопесом після перемоги над Накатані: "потиснули руки"

Також Politeka писала, що Ломаченко здивував українців перед боєм з Накатані, відео: "Трамбує Лопеса".