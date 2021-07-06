Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 KO) став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях за 12 поєдинків
У середині жовтня 2020 року Василь віддав перемогу Теофімо Лопесу (16-0, 12 KO) і тоді багато хто розчарувався в українці.
Недавній поєдинок з Масайоші Накатані (19-2, 13 KO) довів всьому світу, що Ломаченко на багато здатний.
У спільному Instagram акаунті Ломаченка і Олександра Усика з'явилося відео з кращими моментами кар'єри Ломаченка.
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"Спасибі Ломаченку ти гордість України", " Вася, насправді у тебе немає реальних поразок, так як тебе ніхто жодного разу не побив. А твої перемоги всі 100% е. твій стиль дуже яскравий і видовищний. Всі хочуть твоїх боїв. Приємно бачити наш прапор!", " Василь Анатолійович тримаємо за тебе кулаки", - пишуть слова подяки шанувальники боксера.
Відео з кращими моментами кар'єри Ломаченка тут.
Нагадаємо, Ломаченко показав, чим займається після перемоги над Масайоші Накатані
Так, боксер, після поєдинку вирішив порибалити.
"Не Боксом єдиним", - підписав фото з здобиччю Ломаченко.
Судячи з відео, боксер вже повернувся в Україну. У геолокації Василь вказав місто Маріуполь.
"Мала, йди сюди. Дивись, що робить", - кричав українець, коли риба попалася на гачок і намагалася вирватися на волю.
До слова, Ломаченко тріумфально повернувся на ринг, відправивши суперника в нокаут: барвисті кадри перемоги.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко назвав дату реваншу з Лопесом після перемоги над Накатані: "потиснули руки"
Також Politeka писала, що Ломаченко здивував українців перед боєм з Накатані, відео: "Трамбує Лопеса".