Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) стал чемпионом мира в трех весовых категориях за 12 поединков
В середине октября 2020 года Василий отдал победу Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO) и тогда многие разочаровались в украинце.
Недавний поединок с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) доказал всему миру, что Ломаченко на многое способен.
В совместном Instagram аккаунте Ломаченко и Александра Усика появилось видео с лучшими моментами карьеры Ломаченко.
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"Спасибо Ломаченко ты гордость Украины", " Вася, на самом деле у тебя нет реальных поражений, так как тебя никто ни разу не побил. А твои победы все 100%е. Твой стиль очень яркий и зрелищный. Все хотят твоих боев. Приятно видеть наш флаг!", " Василий Анатольвич держим за тебя кулаки", - пишут слова благодарности поклонники боксера.
Видео с лучшими моментами карьеры Ломаченко здесь.
Напомним, Ломаченко показал, чем занимается после победы над Масайоши Накатани
Так, боксер, после поединка решил порыбачить.
"Не Боксом Единым", - подписал фото с добычей Ломаченко.
Судя по видео, боксер уже вернулся в Украину. В геолокации Василий указал город Мариуполь.
"Малая, иди сюда. Смотри, что делает", - кричал украинец, когда рыба попалась на крючок и пыталась вырваться на волю.
К слову, Ломаченко триумфально вернулся на ринг, отправив соперника в нокаут: красочные кадры победы.
Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"
Также Politeka писала, что Ломаченко удивил украинцев перед боем с Накатани, видео: "Трамбует Лопеса".