Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) стал чемпионом мира в трех весовых категориях за 12 поединков

В середине октября 2020 года Василий отдал победу Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO) и тогда многие разочаровались в украинце.

Недавний поединок с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) доказал всему миру, что Ломаченко на многое способен.

В совместном Instagram аккаунте Ломаченко и Александра Усика появилось видео с лучшими моментами карьеры Ломаченко.

"Спасибо Ломаченко ты гордость Украины", " Вася, на самом деле у тебя нет реальных поражений, так как тебя никто ни разу не побил. А твои победы все 100%е. Твой стиль очень яркий и зрелищный. Все хотят твоих боев. Приятно видеть наш флаг!", " Василий Анатольвич держим за тебя кулаки", - пишут слова благодарности поклонники боксера.

Видео с лучшими моментами карьеры Ломаченко здесь.

Напомним, Ломаченко показал, чем занимается после победы над Масайоши Накатани

Так, боксер, после поединка решил порыбачить.

"Не Боксом Единым", - подписал фото с добычей Ломаченко.

Судя по видео, боксер уже вернулся в Украину. В геолокации Василий указал город Мариуполь.

"Малая, иди сюда. Смотри, что делает", - кричал украинец, когда рыба попалась на крючок и пыталась вырваться на волю.

К слову, Ломаченко триумфально вернулся на ринг, отправив соперника в нокаут: красочные кадры победы.

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"

Также Politeka писала, что Ломаченко удивил украинцев перед боем с Накатани, видео: "Трамбует Лопеса".