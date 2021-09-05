Актор Федір Добронравов, який багатьом запам'ятався як чоловік Валюхи - Іван Будько з серіалу "Свати", вперше розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям

Біда наздогнала актора просто під час виступу на сцені три роки тому. Тоді фатальних наслідків вдалося уникнути, зокрема, завдяки швидкій реакції актриси Тетяни Васильєвої, пише KP.RU.

"Колись я думав, що я - Донський рисак", - каже Федір, пояснюючи, що це єдина кінь, " яка вмирає на скаку, інші зупиняються. А Донський рисак скаче і вмирає на ногах". За словами Добронравова, він теж вирішив, що" помре на бігу", але стався інсульт. "І все. Мови немає, руки немає", - розповів актор.

Добронравов згадує, що коли його прямо з театру доставили в лікарню, лікар запитав чи згоден н на операцію. "А що, є вибір?"- запитав Добронравов. На що доктор відповів, що вибір завжди є: "ось вам, наприклад, залишилося жити години дві".

Добронравов додав, що подія дуже вплинуло на його ставлення до життя.

"І коли я зрозумів, що жити залишилося мало, все стало не так важливо, не так істотно. Все стало простіше. Тому що перестав хвилюватися і засмучуватися через дрібниці", - зазначив актор. І тепер радіє кожному прожитому дню і не втомлюється дякувати дружині, з якою знайомий з п'ятого класу, - разом вони вже сорок років.

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