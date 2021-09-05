Актер Федор Добронравов, который многим запомнился как муж Валюхи - Иван Будько из сериала "Сваты", впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Беда настигла актера просто во время выступления на сцене три года назад. Тогда фатальных последствий удалось избежать, в частности, благодаря быстрой реакции актрисы Татьяны Васильевой, пишет KP.RU.

"Когда-то я думал, что я - донской рысак", - говорит Федор, объясняя, что это единственная лошадь, "которая умирает на скаку, остальные останавливаются. А донской рысак скачет и умирает на ногах". По словам Добронравова, он тоже решил, что "умрет на бегу", но случился инсульт. "И все. Речи нет, руки нет", - рассказал актер.

Добронравов вспоминает, что когда его прямиком с театра доставили в больницу, врач спросил согласен ли н на операцию. "А что, есть выбор?" - спросил Добронравов. На что доктор ответил, что выбор всегда есть: "Вот вам, например, осталось жить часа два".

Добронравов добавил, что произошедшее очень повлияло на его отношение к жизни.

"И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще. Потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам", - отметил актер.

И теперь радуется каждому прожитому дню и не устает благодарить жену, с которой знаком с пятого класса, - вместе они уже сорок лет.

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