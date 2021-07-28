Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку в «Сватах» восхитила снимком в коллегой по сериалу Федором Добронравовым

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты и "Папик-2" поделилась снимком на своей странице в Инстаграм.

«По многочисленным просьбам…❤ Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне д Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать», - написала она.

Фото, на котором Анна Кошмал обнимает поклонников сериала растрогало пользователей Сети.

«Вы когда дуэтом играете в фильме это вообще бомба ,такая естественность поражает, сериал Сваты, просто моя таблетка для хорошего настроения, успокоения и поплакать и посмеяться», «Какие вы классные», «Какие классные!!!!😍😍😍😍 Жду новый сезон», «Какие же Вы прекрасные», «как трогательно) особенно - буду скучать😭я уже скучаю! Буду рыдать на последней серии 💯%», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Анна Кошмал рассказала, что финальный седьмой сезон «Сватов» уже досняли. Однако, когда его увидят зрители, пока сказать невозможно.

Сообщалось, что финальные серии снимали в Грузии.

Напомним, что звезда «Сватов» с черными губами ошеломила дерзким перевоплощением.

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