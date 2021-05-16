Актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, известные по ролям Ивана и "Валюхи" Будько в сериале «Сваты», впечатлили фанатов
Талантливые артисты запомнились зрителям по разным ролям, но особую популярность получили, когда сыграли в сериале "Сваты", сообщает Politeka.net. Сейчас в соцсетях то и дело появляются группы, посвященные этому ситкому.
В частности, в одной из таких решили вспомнить кадр, где пара Будько вместе, и улыбается. "Иван" и "Валюха" выглядят идеальной парой.
"С талантливым Фёдором Добронравовым. Как вам тандем? ☺️❤️", - поинтересовались авторы поста.
Пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.
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"Смотрю почти каждый день! И не надоедает почему-то! Наизусть уже знаю😂", "Уж очень хороший фильм, хоть там нет убийства, грабежа, обмана, пандемии - все это надоело, а в этом сериале мы просто полностью отдыхаем", "Ваша пара - супер! Мы вас обожаем и ждём новый сезон. Когда?", "Играли так ка❤️к будто и вправду муж и жена,это высший пилотаж👏👏👏👏👏", "Вы Просто Самые Лучшие!!!!👏👏👏❤️❤️❤️", "Круто, как показывают, всегда смотрю сериал, не надоедает, поднимает настроение", - написали пользователи сети.
Отметим, все фанаты живут в ожидании седьмого сезона "Сватов", в котором будет рассказываться о молодых с Иване и Валентине Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак.
В конце марта 2021 года артист Федор Добронравов выразил надежду, что команда доснимет седьмой сезон и он сможет выйти на экраны зимой 2021 года.
Напомним, что сияющий Добронравов показал своих родных внучек: «Самый лучший дед на свете».
Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» покорила новым образом в стиле Примадонны: «Рыжая бестия».
Также Politeka писала, каким в обычной жизни оказался Добронравов из "Сватов", откровения сына.