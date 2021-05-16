Актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, известные по ролям Ивана и "Валюхи" Будько в сериале «Сваты», впечатлили фанатов

Талантливые артисты запомнились зрителям по разным ролям, но особую популярность получили, когда сыграли в сериале "Сваты", сообщает Politeka.net. Сейчас в соцсетях то и дело появляются группы, посвященные этому ситкому.

В частности, в одной из таких решили вспомнить кадр, где пара Будько вместе, и улыбается. "Иван" и "Валюха" выглядят идеальной парой.

"С талантливым Фёдором Добронравовым. Как вам тандем? ☺️❤️", - поинтересовались авторы поста.

Пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

"Смотрю почти каждый день! И не надоедает почему-то! Наизусть уже знаю😂", "Уж очень хороший фильм, хоть там нет убийства, грабежа, обмана, пандемии - все это надоело, а в этом сериале мы просто полностью отдыхаем", "Ваша пара - супер! Мы вас обожаем и ждём новый сезон. Когда?", "Играли так ка❤️к будто и вправду муж и жена,это высший пилотаж👏👏👏👏👏", "Вы Просто Самые Лучшие!!!!👏👏👏❤️❤️❤️", "Круто, как показывают, всегда смотрю сериал, не надоедает, поднимает настроение", - написали пользователи сети.

Отметим, все фанаты живут в ожидании седьмого сезона "Сватов", в котором будет рассказываться о молодых с Иване и Валентине Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак.