Популярна модель і співачка 36-річна Даша Астаф'єва постала в сміливому вигляді, приспустивши сорочку

Про Астаф'єву почали говорити після її зйомок в журналі Playboy у 2006 році, передає Politeka.net. Даша ніколи не соромилася свого тіла і постійно з'являється в сміливих фотосесіях.

Так, артистка взяла участь у черговій подібній зйомці. Кадрами Астаф'єва поділилася у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка позувала в приспущеній сорочці й довгій блискучій спідниці. Здавалося, під одягом у зірки нічого не було. Даша всіляко вигиналася, демонструючи свої форми, а пізніше вона зняла сорочку і встала в повний зріст перед фотографом.

"Вже коли тонеш, навряд чи розберешся, якою за рахунком краплею захлинешся...", - написала модель.

Публікація за 25 хвилин зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Богиня!!!🔥 ", "Ось справжній еталон богині", " Краса 👏", " Українська Моніка Белуччі🔥 🔥 🔥 😍 😍 😍", " це точно 😂 😂 😂 Добре сказали👍 👍 👍", " шикарно!!!💐 💐 ", "Досить русалочно", " Даша ... Сама спокуса 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Магія Вашої краси заворожує і з розуму зводить❤️❤️❤️", " можна переглядати вічно...", - написали користувачі Мережі.

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