Популярная модель и певица 36-летняя Даша Астафьева предстала в смелом виде, приспустив рубашку
Об Астафьевой начали говорить после ее съемок в журнале Playboy в 2006 году, передает Politeka.net. Даша никогда не стеснялась своего тела и постоянно появляется в смелых фотосессиях.
Так, артистка приняла участие в очередной подобной съемке. Кадрами Астафьева поделилась в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Артистка позировала в приспущенной рубашке и длинной блестящей юбке. Казалось, под одеждой у звезды ничего не было. Даша всячески выгибалась, демонстрируя свои формы, а позже она сняла рубашку и встала в полный рост перед фотографом.
"Уж коли тонешь, вряд ли разберешься, какой по счету каплей захлебнешься…", - написала модель.
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Публикация за 25 минут собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.
"Богиня!!!🔥", "Вот настоящий эталон богини", "Красота 👏", "Украинская Моника Беллуччи 🔥🔥🔥😍😍😍", "Это точно 😂😂😂 Хорошо сказали 👍👍👍", "Шикарно!!!💐💐", "Достаточно русалочно", "Даша ... Сам соблазн 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Магия Вашей красоты завораживает и с ума сводит❤️❤️❤️", "Можно пересматривать вечно…", - написали пользователи сети.
Напомним, что Астафьева в почти невидимом бикини блеснула фигурой после массажа
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