Экс-участница группы "Nikita" и известная певица Даша Астафьева примерила на себя образ дерзкой соблазнительницы
Даша Астафьева пробует себя не только в образе певицы – она еще и активно участвует в различных модельных фотосессиях, выступает на разных проектах, уже несколько раз была в роли актрисы и с недавних пор стала диджеем.
Также Даша любит экспериментировать с внешностью перед выступлениями. Если в повседневной жизни звезда не меняет ни цвет волос, ни прическу, то для работы Астафьева нередко примеряет что-то новое.
К примеру, прическа с длинными ровными локонами и черный костюм выглядят на исполнительнице более чем привлекательно.
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«Не перестаю восхищаться красотой🤍; She is immortally gorgeous; Космос; Это невероятно» - отвечают поклонники под роликом.
Также сама Даша артистка поделилась новыми портретными фотографиями на своей странице в Инстаграм. Снимки сделаны в домашней атмосфере при лучах солнца, которые освещают комнату из окна. На девушке не броский макияж, благодаря которому отлично видна её натуральная красота.
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