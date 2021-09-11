Экс-участница группы "Nikita" и известная певица Даша Астафьева примерила на себя образ дерзкой соблазнительницы

Даша Астафьева пробует себя не только в образе певицы – она еще и активно участвует в различных модельных фотосессиях, выступает на разных проектах, уже несколько раз была в роли актрисы и с недавних пор стала диджеем.

Также Даша любит экспериментировать с внешностью перед выступлениями. Если в повседневной жизни звезда не меняет ни цвет волос, ни прическу, то для работы Астафьева нередко примеряет что-то новое.

К примеру, прическа с длинными ровными локонами и черный костюм выглядят на исполнительнице более чем привлекательно.

«Не перестаю восхищаться красотой🤍; She is immortally gorgeous; Космос; Это невероятно» - отвечают поклонники под роликом.

Также сама Даша артистка поделилась новыми портретными фотографиями на своей странице в Инстаграм. Снимки сделаны в домашней атмосфере при лучах солнца, которые освещают комнату из окна. На девушке не броский макияж, благодаря которому отлично видна её натуральная красота.

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